Adana'da Motosiklet Denetimi: 46 Sürücüye Ceza

Güncelleme:
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, 865 motosiklet kontrol edilerek 46 sürücüye toplamda 357 bin 865 lira ceza kesildi.

Adana'da trafik polislerince motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, sürücülerin ehliyetlerini ve motosikletlerin belgelerini kontrol etti.

Denetimlerde 865 motosikleti kontrol eden ekipler, 46 sürücüye toplam 357 bin 865 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
