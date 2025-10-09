Haberler

Adana'da Motosiklet Çarpışması: 1'i Ağır 2 Yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki motosiklet, Gülbahçesi Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
