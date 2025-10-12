Adana'da Motosiklet Çarpan Çocuk Yaralandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir motosiklet çocuğa çarparak yaralanmasına sebep oldu. Olayın ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, kazanın sürücüsünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Bulvarı'nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmek için kaldırımdan inen çocuğa çarptı.
Yaralanan çocuk, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel