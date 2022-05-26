Adana'da motosiklet çalan kadın zanlı ile erkek arkadaşı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da motosiklet çalan kadın zanlı ile erkek arkadaşı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da motosiklet çalan kadın zanlı ile erkek arkadaşı tutuklandı

Adana'da park halindeki 3 motosikleti çaldıkları belirlenen kadın ile erkek arkadaşı tutuklandı.

Adana'da park halindeki 3 motosikleti çaldıkları belirlenen kadın ile erkek arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son bir ayda park halindeki 3 motosikletin çalındığı ihbarları üzerine araştırma başlattı.

Olay yerleri çevresindeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin emniyette 7 suç kaydı bulunan Burcu P. (27) ve 17 suç kaydı yer alan erkek arkadaşı Abdullah Ç. (32) olduğunu belirledi.

Ekipler, 2 zanlıyı adreslerine baskın yaparak yakaladı.

Şüphelilerin çaldıkları motosikletleri sattıkları ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına Abdullah Ç'nin motosikletleri çaldığı sırada Burcu P'nin bölgede gözcülük yapması yansıdı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title