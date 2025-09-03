Haberler

Adana'da Motokurye Hırsızlık Yaptı, Tutuklandı

Adana'da Motokurye Hırsızlık Yaptı, Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir motokurye, yağmur suyu tahliye borusundan tırmandığı daireden telefon ve cüzdan çalarak kaçtı. Güvenlik kameraları sayesinde tespit edilip yakalanan Turan Çoban, mahkemece tutuklandı.

ADANA'da motokurye Turan Çoban (37), yağmur suyu tahliye borusundan tırmandığı 2'nci kattaki daireden, cep telefonu ve cüzdan çalıp kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilip gözaltına alınan ve ifadesinde, "Motosiklet babama ait, söz konusu apartmana girmedim" diyen Çoban, tutuklandı.

Olay, 21 Ağustos'ta saat 05.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Türker Sitesi'nde meydana geldi. Apartmanın yağmur suyu tahliye borusundan tırmanan Turan Çoban, Cumali H.'nin 2'nci kattaki dairesinin balkonuna çıktı. Balkon kapısını açıp eve giren şüpheli, yatak odasındaki cep telefonuyla içinde bir miktar para bulunan cüzdanını çaldı. Balkondan, alt kattaki dairenin demir şebekesine tutunarak inen Çoban, motosikletiyle kaçtı. O anlar başka bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

EVİNDE YAKALANDI

Sabah uyandığında durumu fark eden Cumali H.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Motokurye olduğu belirlenen Çoban'ın, hırsızlığın yaşandığı apartmandan motosikletiyle ayrıldığı anların görüntüsüne ulaşıldı. Çoban, Yüreğir ilçesindeki adresine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Çoban, ifadesinde, "Ben kuryelik yapıyorum. Motosiklet babama ait, söz konusu apartmana girmedim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turan Çoban, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,04 arttı, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu

Milyonları yakından ilgilendiren enflasyon rakamı açıklandı
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Kriz büyüyor! CHP yetkileri 'Binaya sokmayacağız' dedi, Gürsel Tekin'den karşı atak geldi

CHP yetkileri "Binaya sokmayacağız" dedi, Tekin'den karşı atak geldi
Aziz Yıldırım başkan adaylığı için son kararını verdi

Aday mı değil mi? Aziz Yıldırım son kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın, 'Ligin yıldızı yapayım' dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor

"Ligin yıldızı yapayım" dediği Fenerbahçeli ismi Beşiktaş'a alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.