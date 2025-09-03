Adana'da Motokurye Hırsızlık Yaptı, Tutuklandı

ADANA'da motokurye Turan Çoban (37), yağmur suyu tahliye borusundan tırmandığı 2'nci kattaki daireden, cep telefonu ve cüzdan çalıp kaçtı. Güvenlik kamerasından tespit edilip gözaltına alınan ve ifadesinde, "Motosiklet babama ait, söz konusu apartmana girmedim" diyen Çoban, tutuklandı.

Olay, 21 Ağustos'ta saat 05.30 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki Türker Sitesi'nde meydana geldi. Apartmanın yağmur suyu tahliye borusundan tırmanan Turan Çoban, Cumali H.'nin 2'nci kattaki dairesinin balkonuna çıktı. Balkon kapısını açıp eve giren şüpheli, yatak odasındaki cep telefonuyla içinde bir miktar para bulunan cüzdanını çaldı. Balkondan, alt kattaki dairenin demir şebekesine tutunarak inen Çoban, motosikletiyle kaçtı. O anlar başka bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

EVİNDE YAKALANDI

Sabah uyandığında durumu fark eden Cumali H.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Motokurye olduğu belirlenen Çoban'ın, hırsızlığın yaşandığı apartmandan motosikletiyle ayrıldığı anların görüntüsüne ulaşıldı. Çoban, Yüreğir ilçesindeki adresine yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen Çoban, ifadesinde, "Ben kuryelik yapıyorum. Motosiklet babama ait, söz konusu apartmana girmedim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Turan Çoban, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.