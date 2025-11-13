Haberler

Adana'da Motokurye Cinayeti: Eski Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Güncelleme:
Adana'da motokurye Yasin Akın, eski iş arkadaşıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından buluşup çıkan tartışmada, bıçakla Ahmet Balçık'ı göğsünden yaraladı. Balçık hastanede kurtarılamazken, Akın tutuklandı.

ADANA'da motokurye Yasin Akın (36), ayrıldığı iş yerindeki arkadaşı Ahmet Balçık (27) ile telefonda küfürleşip, buluştuklarında da göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Saklandığı apartman dairesinde yakalanan ve ifadesinde, "Olay bir anda gelişti. Öldürmek istememiştim" diyen Akın, tutuklandı.

Olay, 7 Kasım'da saat 22.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. Motokurye Yasin Akın, eski iş yerinden arkadaşı Ahmet Balçık ile cep telefonuyla konuştukları sırada tartışıp, küfürleşti. Tartışmanın ardından buluşan taraflar arasında kavga çıktı. Akın, arbede sırasında cebinden çıkardığı bıçakla Balçık'ı göğsünden yaralayıp kaçtı. Sesi duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Balçık, kurtarılamadı. Balçık, otopsinin ardından toprağa verildi.

BIÇAKLA YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Apartman dairesine baskın yapan polis, Akın'ı olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Şüphelinin adresinde bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli Akın, ifadesinde, "Olay bir anda gelişti. Öldürmek istememiştim. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Akın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

