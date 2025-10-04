Haberler

Adana'da Motocycle Kaza: Sıkıştırılan Sürücü Şerit Değiştirirken Çarpıştı

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir sürücünün sıkıştırılması sonucu şerit değiştirmeye çalışan otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hayati tehlikesi devam ediyor. Kaza anı başka bir araç tarafından kaydedildi.

ADANA'da bir sürücü tarafından sıkıştırılınca şerit değiştirmek isteyen G.K.'nin kullandığı otomobil, motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, kaza başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Girne Bulvarı üzeri Asri Mezarlık karşısında meydana geldi. İddiaya göre; kendisini sıkıştıran araç nedeniyle şerit değiştirmeye çalışan ve bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden G.K.'nin kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü M.G., ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. M.G.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza, arkadan gelen başka aracın kamerasına yansıdı. Soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
