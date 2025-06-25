Adana'da Molotofkokteyli ile Yemenin Alevler İçinde Kalması: Aile Çocuklarını Kurtardı

ADANA'da Ali (29)-Meryem Artış (22) çifti ile 3 çocuğunun yaşadığı eve, molotofkokteyli atıldı. Aile kendisini dışarıya zor atarken, çıkan yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi. Gözyaşı dökerek yaşadıklarını anlatan anne Artış, "Büyükleri çıkardık, bebeğim içeride kaldı. Ateşin içine girip, bebeğimi beşikten çıkardım. Çocuklarım hala korku içerisindeler" dedi.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta meydana geldi. Besici Ali ile Meryem Artış çifti, 3 çocuğunu uyuttuktan sonra salonda çay içti. Bu sırada motosikletle sokağa gelen motosikletli 2 kişi, iddiaya göre, eve molotofkokteyli atıp kaçtı. Alevler kısa sürede evi sararken, Ali ve Meryem Artış, çocuklarını alarak dışarı çıktı. Meryem Artış, 3 aylık Abdullah'ın beşiğinde kaldığını fark edince alevlerin içine girip, bebeğini kurtardı. Artış çifti, sokakta yanan evlerinin karşısında gözyaşı döktü.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık görevlileri, dumandan etkilenen aileye ambulansta müdahale etti. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, Artış çifti 3 çocuğuyla sokakta kaldı. Yakınlarının yanına yerleşen çift, evlerini kundakladığını ileri sürdüğü husumetli akrabaları A.A. (20) hakkında şikayetçi oldu.

'ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Meryem Artış, "Otururken evi ateşe verdiler. Eşim bizi zor kurtardı. Çocuklarım korku içinde, kalbim duracak sandım. O an ne yaşadığımı bir ben bilirim. Kapının önünü yaksalardı, evden çıkamazdık. Çocuklarımı kurtarana kadar her yerimiz yandı. Büyükleri çıkardık, bebeğim içeride kaldı. Ateşin içine girip, bebeğimi beşikten çıkardım. Çocuklarım hala korku içerisindeler, psikolojileri bozuldu. Onları sakinleştirmeye çalışıp, 'inşallah düzeleceğiz' diyorum" dedi.

'ANNE BİSİKLETİM YANDI'

Şüphelinin bir an önce yakalanmasını istediğini belirten Artış, "Çocuklarım ölseydi, ne yapardım? Bunu yapan insan değil, cani. Gündüz ya da biz yokken yaksaydı. Çocuklarımın canına kastetmeye geldiler. Hala o anları unutamıyorum. Çocuklarımı kurtaramayabilirdim. Büyük oğlum, 'anne bisikletim yandı' diyor. İyi ki çocuklarımın kılına zarar gelmedi. Evdeki her şey yandı. Ev sahibi de tadilatı yaptırmamızı istiyor. Böyle bir maddi gücümüz yok. Yardım eli uzatılmasını istiyorum" diye konuştu.

'YEĞENİM YAPTI' İDDİASI

Baba Ali Artış ise yeğeni A.A.'ya bir süre önce 100 küçükbaş koyun verdiğini ancak parasını alamadığını belirterek, iflas ettiğini ve piyasaya borçlandığını söyledi. Artış, yeğeninin kendisinden 2 milyon lira isteyerek tehditte bulunduğunu ileri sürdü. Öte yandan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,