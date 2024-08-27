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Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi

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Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın sonucunda 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'ndeki yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, mobilya atölyesindeki yangına müdahale etmeye başladı, polis ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Alevlerin bitişikteki 5 iş yerine daha sıçraması üzerine bölgeye takviye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Yaklaşık 3 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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