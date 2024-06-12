Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde Yangın Çıktı
Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.
Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Merkez Yüreğir ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde bir iş yerinden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfiaye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekibi, mobilya satışı yapılan iş yerindeki yangına müdahale etti.
Ekiplerin çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürdüğü yangın maddi hasara yol açtı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor.