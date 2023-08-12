Adana'da Mobilya Mağazasında Çıkan Yangın Sonucu 20 Kişi Kurtarıldı

Adana'da bir apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasının depo olarak kullanılan bodrumunda çıkan yangın sonucu 20 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçlarla kurtarılan bina sakinlerine müdahale edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasının depo olarak kullanılan bodrumunda çıkan yangın korkuttu. Tüm binayı saran dumandan 20 kişi etkilenirken, üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçla kurtarıldı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katındaki mobilya mağazasında çıktı. Mobilya mağazasının bodrum katındaki deposunda çıkan yangından yükselen dumanlar, hızla tüm binayı sardı. 15 daireli apartmanda dumanı fark eden bina sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Bina sakinlerinin bir kısmı evlerini tahliye ederken, bazıları ise merdiveni kaplayan dumandan dolayı evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan 20 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araçlarla kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bina sakinlerine bölgeye gönderilen ambulanslarda müdahale edildi. Çevrede korkuya neden olan yangın, kısa sürede söndürülürken, binadaki duman da ekiplerce tahliye edildi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.