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Adana'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

Adana'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
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Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda iş yerinde hasar meydana gelirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Adana'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi. ??????

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel

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