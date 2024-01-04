Adana'da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda imalathane kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi'ndeki mobilya imalathanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın sonucu imalathane kullanılamaz hale geldi.