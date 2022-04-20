Mobilya imalathanesinde çıkan söndürüldü - Haberler

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Mobilya imalathanesinde çıkan söndürüldü

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede iş yeri saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların desteğiyçabasıyla söndürüldü.

Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

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