Adana'da Mobilya Atölyesinde Yangın: 6 İş Yeri Yandı

ADANA'da mobilya atölyesinde çıkan yangında 6 işyeri yandı.

Yangın, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir atölyede çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla iş yerini sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bitişikteki işyerlerine de sıçrayan yangına çok sayıda arazözle müdahale edildi. Öte yandan bölgede görevde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi. İki itfaiye erinin duman etkilendiği yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen itfaiye erleri ise ambulansta ayakta tedavi edildi. 6 iş yerine hasar veren yangının çıkış nedeni belirlemek için inceleme başlatıldı.

HABER: ADANA, -