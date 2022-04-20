ADANA'DA MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da bir evin balkonundaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, bitişindeki mobilya atölyesine sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, atölyedeki mobilyalar zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 katlı müstakil evin balkonundaki kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar, bitişiğindeki mobilya atölyesine sıçradı. Alevleri görüp, dışarı çıkan iş yeri çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin su ve köpükle müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Atölyenin deposundaki mobilyalar zarar görürken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel