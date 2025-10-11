Haberler

Adana'da Misis Köprüsü'nde Römorkun Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Adana'da Misis Köprüsü'nde Römorkun Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki tarihi Misis Köprüsü'nde, kontrolsüz bir şekilde savrulan traktör römorku 80 yaşındaki Halil Gönci'ye çarptı ve Gönci olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'da tarihi Misis Köprüsü'nde traktörden ayrılan römorkun çarptığı yaya Halil Gönci (80), hayatını kaybetti.

Kaza, Yüreğir ilçesindeki tarihi Misis Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen traktöre bağlı olan römork, bilinmeyen nedenle bağlantı yerinden ayrılıp kontrolden çıktı. Savrulan römork, o sırada köprüde yürüyen Halil Gönci'ye çarptı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gönci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Köprü bir süre trafiğe kapatılırken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA ve FIFA arasında büyük kriz

UEFA ve FIFA arasında büyük kriz çıktı
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.