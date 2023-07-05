Adana'da mısır tarlasında silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde mısır tarlasında sulama yaparken silahlı saldırıya uğrayan Üveys Ateş hayatını kaybetti. Jandarma, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde mısır tarlasında silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Aslanlı Mahallesi'nde Üveys Ateş (53), mısır ekili tarlasını suladığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

Vatandaşlar tarafından yaralı olarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Ateş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.