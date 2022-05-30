Adana'da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu - Haberler

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Adana'da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Adana'da mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

ADANA'da mısır tarlasındaki çalılar arasında çıplak halde erkek cesedi bulundu.

ADANA'da mısır tarlasındaki çalılar arasında çıplak halde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Mısır tarlasında sulama yapan bir çiftçi, yan tarladan kötü koku gelmesi üzerine çevrede araştırma yaptı. Çiftçi, tarladaki çalıların arasında yüzüstü yatan bir erkek cesedi gördü. Çiftçinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çıplak olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. İncelemenin ardından ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Adli Tıp Kurumu Çiftçi Adana Mısır Güncel Haberler

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