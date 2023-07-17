Adana'da mısır tarlasında 490 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Adana'nın Karataş ilçesinde yapılan operasyonda mısır tarlasında 490 kök Hint keneviri bulundu ve bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Karataş ilçesinde mısır tarlasında 490 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, mısır tarlasında kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.
Aramada, mısır tarlasında 490 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Hint kenevirini eken şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.??????????????
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel