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Adana'da mısır tarlasında 46 kök kenevir bulundu

Adana'da mısır tarlasında 46 kök kenevir bulundu

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Adana'da mısır tarlasında 46 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Adana'da mısır tarlasında 46 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ve Kozan ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla mısır tarlasında 46 kök kenevir ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Jandarma Kenevir Adana Güncel Haberler

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