Adana'da mısır tarlasına ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı Adana'da mısırların arasına ekilmiş 53 kök Hint keneviri ile bir evde yapılan aramada 10 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da mısırların arasına ekilmiş 53 kök Hint keneviri ile bir evde yapılan aramada 10 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde yaşayan V.D'nin esrar yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, V.D'nin evinde 10 kilogram esrar, tarlasında ekili mısırların arasına ekilmiş 53 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi V.D ile E.D. ve yabancı uyruklu H.E.H. ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Öte yandan Hint kenevirinin ekildiği alanın görüntüsü, jandarmanın dronunun kamerasına yansıdı. AA / Eren Bozkurt - Güncel Münir Karaloğlu Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da mısır tarlasına ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.