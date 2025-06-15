Adana'da Minibüsün Çarptığı Yaşlı Adam 8 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

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Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki İbrahim K., bir minibüsün çarpması sonucu hastaneye kaldırılmış, 8 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirmiştir. Kazaya dair görüntülerde sürücünün yolcuyla sohbet ettiği anlar kaydedildi.

ADANA'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı İbrahim K. (65), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra yaşamını yitirdi. Minibüs şoförü Y.E.Ç.'nin (29), sohbet ettiği yolcuya, "Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak" dedikten saniyeler sonra yaşanan kaza, araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Haziran saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Y.E.Ç. yönetimindeki minibüs, yaya geçidinin olmadığı noktadan yolun karşısına geçemeye çalışan İbrahim K.'ye çarptı. Kazada, savrulup, başını asfalt zemine çarpan İbrahim K. yaralandı. Araçtan inen Y.E.Ç.'nin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından İbrahim K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim K., 10 Haziran günü hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.E.Ç. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza sırasında sürücü Y.E.Ç.'nin yolcuyla sohbet ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Sohbet sırasında Y.E.Ç.'nin "Herhalde biri altımızda kaldı. Bırak gelsin baba, ben içindeki candan sorumluyum. Ben sürüyorum, sen keyfine bak" dedikten sonra İbrahim K.'ye çarptığı anlar görüntüye yansıdı. Görüntülerde, kazanın ardından yolcuların panikle bağırdığı ve sürücünün aşağı indiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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