Adana'da Minibüste Hırsızlık Olayı: Yolcu Parayı Alıp Kaçtı

Adana'da kırmızı ışıkta bekleyen minibüsteki bir yolcu, sürücünün dalgınlığından faydalanarak konsoldaki parayı çalıp kaçtı. Sürücü durumu fark edip şüpheliyi tutmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Olay, minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da kırmızı ışıkta bekleyen minibüsteki yolcu, sürücünün dalgınlığından faydalanıp, konsoldaki bir miktar parayı alarak, kaçtı. Araç güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından sürücü polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen minibüsteki bir yolcu, şoförün dalgınlığından faydalanıp, konsoldaki bir miktar parayı alıp, kaçmak istedi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan sürücü olayı fark edince şüpheliyi tutmak istedi, ancak başarılı olamadı. Sürücünün elinden kurtulan şüpheli, araçtan inerek kayıplara karıştı. O anlar araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Yusuf YILDIZ – Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti

Olacaklar içine doğmuş! Geriye kalan son paylaşımı kahretti
