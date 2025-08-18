Adana'da Minibüste Hırsızlık Olayı

ADANA'da kırmızı ışıkta bekleyen minibüsteki yolcu, sürücünün dalgınlığından faydalanıp, konsoldaki bir miktar parayı alarak, kaçtı. Araç güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından sürücü polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen minibüsteki bir yolcu, şoförün dalgınlığından faydalanıp, konsoldaki bir miktar parayı alıp, kaçmak istedi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan sürücü olayı fark edince şüpheliyi tutmak istedi, ancak başarılı olamadı. Sürücünün elinden kurtulan şüpheli, araçtan inerek kayıplara karıştı. O anlar araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.