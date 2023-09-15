Adana'da minibüste 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı
Adana'da yapılan bir operasyonda, bir minibüste 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Minibüsü kullanan sürücü tutuklandı.
Adana'da bir minibüste 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir minibüsü takibe aldı.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda oluşturulan uygulama noktasında durdurdukları aracı narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile aradı.
Köpeğin, aracın bagaj kapısına ve yan bölmelerine tepki vermesi üzerine yapılan detaylı incelemede, buralara gizlenmiş 55 pakette 20 kilo 700 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Felemez A. (33) işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel