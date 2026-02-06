Adana'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kaza anı araç kamerasında

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi.

Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi'nde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı minibüsün araç içi kamerası tarafından görüntülendi.