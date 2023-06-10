Adana'da minibüs sürücüleri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki minibüs sürücüsü arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.