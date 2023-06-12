Adana'da minibüs şoförü bıçaklandı, baba ve oğlu tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüs şoförü Levent Y. ile yaşanan kavgada bıçaklanarak yaralanan şoförün aralarında daha önce husumet bulunduğu öne sürülen Süleyman T. ve oğlu Taşkın T. gözaltına alındı. Baba ve oğul, tutuklanarak cezaevine gönderildi.