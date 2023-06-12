Adana'da minibüs şoförü bıçaklandı, baba ve oğlu tutuklandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde minibüs şoförü Levent Y. ile yaşanan kavgada bıçaklanarak yaralanan şoförün aralarında daha önce husumet bulunduğu öne sürülen Süleyman T. ve oğlu Taşkın T. gözaltına alındı. Baba ve oğul, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, minibüs şoförünün kavgada bıçaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
Sakarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde minibüs şoförü Levent Y. (36) ile 2 kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle yaşanan kavgada Levent Y, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
Kavganın ardından 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır olan Levent Y, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla Levent Y'nin, aralarında daha önce husumet bulunduğu öne sürülen Süleyman T. (51) tarafından bıçaklandığını belirledi.
Ekipler, zanlı Süleyman T. ve olay sırasında yanında bulunan oğlu Taşkın T'yi (23) yakaladı.
Gözaltına alınan baba oğul, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.