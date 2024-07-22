Üye Girişi
Haberler

Adana'da Minibüs Şoförleri Arasında Yolcu Kavgası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da iki minibüs şoförü arasında çıkan yolcu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kavgayı havaya ateş ederek ayırdı.

ADANA'da iki minibüs şoförlerinin yolcu kavgası, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, kavga eden kalabalığı havaya ateş ederek ayırdı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İki minibüs hattında çalışan şoförler, iddiaya göre yolcu alımı nedeniyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförlerden biri, diğer minibüsün camını ve dikiz aynasını kırdı. Kavga anları, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Cadde üzerinde başlayan kavga, durakta da devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Taşlı sopalı kavgaya müdahale eden polis, havaya ateş ederek kalabalığı dağıttı. Kavgaya karışan çok sayıda minibüs şoförü, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Kavga Adana Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli 22-23 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title