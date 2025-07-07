Adana'da Minibüs Otomobilin Üzerine Düştü
Adana'nın Feke ilçesinde park halindeki otomobile minibüs düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Adana'nın Feke ilçesinde bir minibüs, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten park halindeki otomobilin üzerine düştü.
Karacaoğlan Mahallesi'nde park halindeki 06 EFF 513 plakalı minibüs, henüz bilinmeyen nedenle hareket edip yolun yaklaşık 10 metre aşağısındaki otomobilin üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel