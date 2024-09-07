Adana'da Minibüs Devrildi: 4'ü Çocuk 6 Kişi Yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Ali Altuntaş yönetimindeki 51 AZ 126 plakalı minibüs, Ergenuşağı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalara çarptı.
Devrilen araçtaki Defne Beyazgül (4), Melisa Beyazgül (9), Rahime Beyazgül (36), Umut Beyazgül (15), Zeynep Altuntaş (10) ve Nur Sema Altuntaş (19) yaralandı.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.