Adana'da Milli Göç Doktrini ve Eylem Planı Konferansı Gerçekleştirildi

Adana'da "Milli Göç Doktrini ve Eylem Planı Konferansı" gerçekleştirildi.

İyi Parti Adana İl Başkanlığınca Çukurova Belediyesi'nde düzenlenen konferansa, partililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Başkanı Azime Kocacık, burada yaptığı konuşmada, kentin kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kutladı.

Kocacık, göç konusunu irdelemek ve çözüm üretmek adına bir araya geldiklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın, partisinin bu konudaki politikaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.