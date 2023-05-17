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Adana'da midibüse ve market duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Adana'da midibüse ve market duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Adana'nın Kozan ilçesinde, önce park halindeki midibüse ardından marketin duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, önce park halindeki midibüse ardından marketin duvarına çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, N.Y'nin (26) kullandığı 01 AGN 264 plakalı otomobil, önce park halindeki 01 Y 7210 plakalı midibüse ardından da marketin duvarına çarptı.

Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, CANKUR ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı.

Yaralılar N.Y, M.C.C.(18), E.B.E. (17), T.I. (20) ve Y.E. (24) ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel

Kozan Adana Güncel Haberler

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