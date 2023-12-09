ADANA'DA MEZUN OLAN 750 YENİ POLİS, KEP FIRLATTI

ADANA'da 2 yıllık eğitimlerini tamamlayıp mezun olan polis meslek yüksekokulu öğrencileri, yemin edip, kep fırlattı.

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Yüksekokulu, 29'uncu dönem mezunlarını verdi. 2 yıldır eğitim gören 750 polis adayı için bugün okulda mezuniyet töreni yapıldı. Törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrencilerin velileri katıldı. Dönem birincisi Oğulcan Karacaoğlu, mezunlar adına konuşma yaptı. Gururlu olduğunu belirten Karacaoğlu, arkadaşlarıyla birlikte görevini en iyi şekilde yapacağını kaydetti. CANIGÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Törende konuşan Vali Köşger, Halkımızın güvenliğini sağlayan polisimiz, toplumumuzdaki maddi ve manevi kayıpların azaltılması, halkımızı huzur içinde yaşaması, insan haklarının korunması ve hukukun uygulanması görevlerini büyük bir fedakarlıkla gecesini gündüzüne katarak yerine getirmektedir. Bu uğurda canlarını ortaya koyarak çalışan tüm emniyet mensuplarımızı canıgönülden kutluyor, bu uğurda canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum dedi. Tören, polis adaylarının meslek yeminlerini edip kep atmasıyla son buldu. (DHA)