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Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: Anne ve İki Kızı Öldürüldü

Adana'da Mezarlıkta Silahlı Saldırı: Anne ve İki Kızı Öldürüldü
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Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda cenaze sırasında anne ile iki kızı, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçtı, polis soruşturma başlattı.

ADANA'daki Buruk Mezarlığı'nda anne ile 2 kızı silahla vurularak öldürüldü. Saldırgan motosikletle olay yerinden kaçtı.

Olay, merkez Sarıçam İlçesi Burak Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, cenaze namazının kılındığı bölgeye yakın bir noktada banklarda oturan kadın ile yanındaki 2 kıza motosikletle yaklaşan bir kişi tabancayla ateş açıp, kaçtı. İhbar üzerine mezarlığa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede kadın ile 2 kızın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ile polislerin yaptığı incelemede, ölenlerin anne ve kızları olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Anıl ATAR- Yaşarcan SERİNTÜRK ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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