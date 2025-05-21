Adana'da Mezarlıkta Hırsızlık: 2 Günde 400 Lira ve Cep Telefonu Çalındı

Adana'da Mezarlıkta Hırsızlık: 2 Günde 400 Lira ve Cep Telefonu Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da mezarlık ziyaretini bahane ederek hırsızlık yapan Mustafa T., 2 günde farklı otomobillerden 3 cep telefonu ve 400 lira çaldı. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

ADANA'da kabir ziyareti bahanesiyle mezarlığa giden Mustafa T. (28), 2 günde 2 ayrı otomobilden 3 cep telefonu ile 400 lira çaldı. Polis ekipleri, yeniden hırsızlık için mezarlığa gelen şüpheliyi takibe alıp, tabancayla havaya uyarı ateşi açarak yakaladı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda park halindeki otomobillerden hırsızlık yapan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin Mustafa T. olduğunu tespit etti. Araştırmada, 30 Nisan'da kabir ziyareti bahanesiyle mezarlığa giden Mustafa T.'nin, yol kenarında park halindeki otomobilden 2 cep telefonu çaldığını belirlendi. Şüphelinin, bir gün sonra aynı mezarlıktaki başka otomobilden de cep telefonu ile içinde 400 lira, banka kartı ve kimliğin bulunduğu cüzdanı çaldığı saptandı.

Bu tespitlerin ardından bölgede önlem alan ekipler, 17 Mayıs'ta saat 20.00 sıralarında şüphelinin, yine mezarlığa gidip bir otomobilin kapısını hırsızlık amaçlı açmaya çalıştığını gördü. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden Mustafa T., koşarak kaçtı. Havaya tabancayla uyarı ateşi açan polis, peşinden gidip yakaladığı Mustafa T.'yi yere yatırıp, kelepçe takarak gözaltına aldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyete götürülen Mustafa T.'nin, 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit' suçlarından arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa T., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için yeni enflasyon verisi bekleniyor

Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
12 yaşındaki Kerem cinayetinde arkadaşının annesi yargılanıyor: Bir şey gördü ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'in ölümünde korkunç şüphe: Bir şey gördü, öldürüldü
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı iki ürünün satışını yasakladı! Piyasadan toplatılıyor
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu

Ronaldo kadar olamadılar
Bu kadarına da pes! Çakarlı aracını ambulans çıkışına park etti

Sıradan vatandaş sanılmaktan korkan biri daha! Yaptığı rezilliğe bakın
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu

Galatasaray'ın kutlamalarında sahne alacak isimler belli oldu
İhale süreci tamamlanan araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı

Araç muayene istasyonlarında yeni dönem başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.