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Adana'da mezarlıkta genç başından vurulmuş halde bulundu

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Adana'da mezarlıkta başından tabanca ile vurulmuş halde bulunan genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın intihar girişimi olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

ADANA'da Selam Ş. (21), mezarlıkta başından tabanca ile vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, ameliyata alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlık içerisinden silah sesi duyan vatandaşlar, olay yerine geldiklerinde Selam Ş.'yi başından vurulmuş halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Selam Ş.'yi ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Selam Ş., hayati tehlike kaydıyla ameliyata alındı. Olay yerinde incelemede yaralamada kullanılan silahı bulamayan polis ekibi, bir adet koş kovana rastladı.

Gencin, intihar girişimi sonucu yaralanmış olabileceği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Mezarlıktaki polisler

Yerdeki boş kovan

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

Haber - Kamera:  Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Yüregir İntihar Güncel Haberler

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