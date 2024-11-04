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Adana'da Meyve-Sebze Fiyatları Arasında Uçurum Var

Adana'da Meyve-Sebze Fiyatları Arasında Uçurum Var
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Adana'da meyve-sebze halinde 40 liradan satılan salatalığın marketteki fiyatı 87 liraya çıkarken, domatesin hali 30 lira iken markette 64 liraya satılıyor. Hal esnafı, fahiş fiyatların tüketiciyi mağdur ettiğini belirtiyor.

ADANA'da meyve-sebze halinde 40 liraya satılan salatalığın marketteki fiyatı, 87 lirayı buldu. Halde 30 liraya satılan domatesin fiyatı, markette 64 lira olurken; halde 4 liraya satılan limonun market fiyatı, 17 liraya kadar çıktı.

Verimli tarım arazilerinde dört mevsim, her çeşit ürünü yetiştiren Çukurova'da; sofraların vazgeçilmezi olan salatalık, domates ve limon, ilk durağı olan meyve-sebze halinden pazar ve market raflarına gönderiliyor. Söz konusu ürünlerde hal ile market raflarındaki fiyat farkı, zaman zaman çok yükseliyor. Haldeki fiyatı 40 lira olan salatalık, market raflarında 87 liraya tüketicilere sunuluyor. Halde diğer ürünlerden domates kalitesine göre 20-35 lira, limon ise 4 liraya satılıyor. Buna karşın markette domatese 64 lira, limona 17 lira fiyat biçiliyor. Adana Kabzımallar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahsun Doğan, haldeki fiyatların günden güne düşmesine rağmen market raflarına bu durumun yansımadığını, tüketicinin ucuza meyve ve sebze yiyemediğini söyledi.

'FAHİŞ FİYATLAR NEDENİYLE TÜKETİCİ ZARAR EDİYOR'

Ülke genelinde üretici, hal esnafı ve tüketicinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini kaydeden Doğan, "Halde 4 liraya sattığımız limon, 8 lira olması gerekirken fiyat 17 lirayı buluyorsa; bu millete ıstıraptır. Salatalık için 40 liraya alıcı bulmakta zorlanırken, markette 80-90 liraya satılmasında hakkaniyet var mıdır? Halde ürün gerektiği fiyattan satılırken, marketlerdeki fahiş fiyatlar nedeniyle tüketici zarar ediyor. Tüketicinin iyi, güzel ürünü ucuza yemesini istiyoruz. Bunun için de marketlerin dışarıdan değil, bulunduğu ilin halinden alım yapması gerektiğini savunuyoruz. Böylelikle ürünün kontrolü sağlanmış olacak. Halden 4 liraya aldığı limonu, 8 liradan fazlasına satamayacak" diye konuştu.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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