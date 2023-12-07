Adana'da Metruk Evde Bulunan Erkek Cesediyle İlgili 1 Tutuklama

Adana'da metruk evde bulunan erkek cesediyle ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayeti aydınlatmak için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Adana'da metruk evde erkek cesedi bulunasıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 8'i serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 5 Eylül'de başı ve göğsünden tabancayla vurulmuş bulunan erkek cesedinin, ev sahibi Aşkın Kaya'ya (24) ait olduğunu tespit etti.

Ekipler, cinayeti aydınlatmak için bölgedeki 300 güvenlik kamerasından yaklaşık 1000 saat görüntüde inceleme yaptı.

Soruşturma kapsamında ekipler, 8 Haziran 2022'de Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde ağabeyi Muhammet S'nin öldürülmesiyle intikam almak için cinayeti işlediği öne sürülen Y.S. ile 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S. tutuklandı. B.S. ile M.Ş.U. adli kontrol şartı olmak üzere 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde 5 Eylül'de rahatsız edici koku gelen metruk evi kontrol eden vatandaşlar, koltukta oturur vaziyette bir erkek cesedi bulmuştu.

Polis, yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen kişinin cesedini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna göndermişti.