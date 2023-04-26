Adana'da metruk binada uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki metruk bir binada sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki metruk bir binada sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça sanık Ö.M. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hazırlanarak sunulan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki metruk bir binada gece vakti otomobille yanına gelen S.T'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığı belirtildi.

Binada narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada bidonun içine gizlenmiş paketler halinde uyuşturucu ele geçirildiği aktarılan iddianamede, bu paketlerde Ö.M'nin parmak izlerinin tespit edildiği bilgisi verildi.

İddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu Ö.M'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.