Adana'da metruk binada ceset bulundu

ADANA'da, metruk binada cesedi bulunan Aşkın Kaya'yı (30) 'kan gütme saikiyle' öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Yasin Saydam (31), savunmasında cinayet iddialarını reddederek, "Eğer böyle bir şey yapmış olsaydım adliyeye gelip, adli para cezamı ödemezdim. Bu olayı benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar" dedi.

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde Aşkın Kaya'nın 5 Eylül 2023'te yaşadığı metruk binada tabancayla vurularak öldürülmüş cesedi bulundu. Polisin yaptığı araştırmada Kaya'nın kardeşi Emrah Kaya'nın, 8 Haziran 2022'de arkadaşı Kadir Tunç'un (23) Muhammet Saydam'ı (23) öldürmesi olayına karıştığı gerekçesiyle tutuklandığı belirlendi. Aşkın Kaya'nın da bu cinayet nedeniyle öldürülmüş olabileceğini değerlendiren polis, incelediği 1000 saatlik kamera görüntüsü ışığında, Aşkın Kaya'nın öldürüldüğü metruk binanın olduğu bölgede Saydam'ın ağabeyi Yasin Saydam'ın görüntülerini saptadı. Takibe alınan Yasin Saydam'ın Kocaeli'ye kaçtığı anlaşıldı. Yapılan operasyonda cinayet şüphelisi Yasin Saydam ile ona yardım ettiği belirlenen C.S. (36), B.S. (26), M.Ş.U. (27) ve A.S. (20) yakalandı. Şüphelilerden Yasin Saydam cinayet şüphelisi olarak tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında 'Kan gütme saikiyle öldürme ve yardım etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Yasin Saydam ile tutuksuz sanıklardan C.S. ile M.Ş.U. katıldı. Öldürülen Aşkın Kaya'nın yakınları Gül Kaya ve Nuran Durdu ile tarafların avukatlarının da katıldığı duruşmada cesedi bulan tanık H.T. dinlendi. Sanıkları isim olarak tanıdığını belirten H.T., "Maktulü bulmadan 3-4 gün önce akşam saat 21.00-21.30 civarında silah sesleri duydum. Mahalledekiler de bu olayın saat 22.00-23.00 civarında olduğunu söylediler. 3-4 gün sonra sabah işe giderken, annemin 'Koku geliyor' demesi üzerine boş eve baktım. Maktulü orada gördüm. Durumu polise haber verdim. Maktulü mahalleden tanırım, sanıklarla husumeti olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

SAVCI, MÜTALAASINI HAZIRLAYACAK

Savcı, sanığın tahliye halinde kaçma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, tutukluluğunun devamını talep etti. Dava dosyasında araştırılacak başka husus bulunmaması halinde esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için dosyanın tarafına gönderilmesini istedi. Söz hakkı verilen katılanlardan Gül Kaya, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Ağabeyimin telefonunun araştırılmasını istiyorum" dedi. Nuran Durdu da gerçek suçluların ortaya çıkartılmasını istediğini belirtti.

Tutuklu sanık Yasin Saydam'ın avukatı Ali Şimşek, müvekkilinin müsnet suçu işlediğine dair kesin bir delil bulunmadığını söyledi. Otopsi raporuna göre Aşkın Kaya'nın ölüm saatinin 21.00-21.30 civarına denk geldiğine dikkat çeken Avukat Şimşek, "Kamera kayıtları incelendiğinde müvekkilimin sokaktan geçiş anı saat 22.48'dir. Ayrıca ikamete giden üç farklı yol bulunmaktadır. Tek kamera kaydı yapılan sokak müvekkilimin geçtiği sokaktır. Müvekkilimin suç isleme kastı olsaydı kamera olan sokaktan geçmezdi. Çünkü müvekkilimde o bölgede ikamet etmektedir. Israrla ailesini ziyarete gittiğini beyan etmiştir. Müvekkilimin aleyhine tek delil M.Ş.'in beyanlarıdır. M.Ş. de bu beyanlarından dönmüştür. Bu beyanları polis zoruyla verdiğini söylemiştir. Müvekkilimin pasaportu bulunmaktadır. İlk etapta olaya ilişkin adı dahi geçmemektedir. İstese kaçabilecek iken olayla bir ilgisi bulunmaması nedeniyle yurt dışına gitmemiştir. Olayda kullanılan silah ele geçirilememiştir. Müvekkilim lehine beraat kararı verileceğini düşünmekteyiz. Hiçbir somut delil bulunmamaktadır" diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Aşkın Kaya'yı öldürdüğü iddia edilen Yasin Saydam suçlamayı kabul etmeyerek eski savunmalarını tekrarladı. Aşkın Kaya ve kardeşi Emrah Kaya ile hiçbir husumetinin olmadığını iddia eden Saydam, "Aksine akrabalık bağımız var. Benim ağabeyimi öldüren kişi Kadir Tunç'tur. Ben suçsuz yere yargılanıyorum. Eğer böyle bir şeyi yapmış olsaydım adliyeye gelip adli para cezamı ödemezdim. Bu olayı benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar" diyerek, tahliyesini istedi.

Tutuksuz sanıklardan C.S. ile M.Ş.U. ise suçsuz olduklarını belirtip beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yasin Saydam'ın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlaması için ileri bir tarihe erteledi.