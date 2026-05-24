Adana'da 3 katlı metruk bina çöktü; o anlar kamerada

Adana'da 3 katlı metruk bir binanın bir kısmı, şiddetli sağanak yağışların ardından çöktü. Çökme anı güvenlik kamerasına yansırken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'nde uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı, gece boyunca etkili olan kuvvetli sağanak sonrası büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, enkazda inceleme yaptı. İş makineleriyle enkaz kaldırma çalışması sürerken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.

'SABAH DA DEPREM OLDU'

Mahalle sakinlerinden Resul Ekrem Pamuk, gürültüyü duyunca korktuğunu belirterek, "Büyük bir ses duyduk. Önce deprem oluyor sandık ancak aramızdaki metruk bina yıkılmış. Yaklaşık bir haftadır yağmur yağıyor. Sabah da deprem oldu. Binanın yıkılmasında bunların da etkisi olduğunu düşünüyoruz. Sesi duyunca çok korktuk. Allah'tan kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
