Adana'da metro turnikeleri önünde güvenlik görevlileri ve vatandaşlara saldırı anı kamerada

Adana'nın Çukurova ilçesinde metro turnikeleri önünde güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, güvenlik görevlileri ve vatandaşlara taş ve eşyalar fırlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri biber gazıyla müdahalede bulundu.

ADANA'da metro turnikeleri önünde güvenlik görevlileriyle tartışan şüpheliler, taş ve çevredeki eşyaları güvenlik görevlileri ile bölgede bulunan vatandaşlara saldırdı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan Kurttepe İstasyonu'nda meydana geldi. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüpheliler, metro turnikelerinin önüne gelerek güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, taş ve çevredeki eşyaları güvenlik görevlileri ve bölgede bulunan vatandaşların üzerine fırlattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, biber gazıyla şüphelilere müdahalede bulundu. Olay anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Şüphelileri gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

