Adana'da Metro Duraklarında Güvenlik Uygulaması
Adana'da polis ekipleri, metro duraklarında vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi. Şüpheli görülen kişilere yönelik GBT sorgusu ve üst aramaları yapıldı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Adana'da polis ekiplerince, metro duraklarında huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların toplu taşıma araçlarını güvenli şekilde kullanabilmesi amacıyla metro duraklarında denetim yaptı.
Uygulamada şüpheli görülen kişiler durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst aramaları yapıldı.
Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel