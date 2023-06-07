Adana'da Metamfetamin Çoğaltımı Yapılan Depoya Operasyon

Adana'da polisin yaptığı operasyonda metamfetamin çoğaltımı yapılan depoda 4 kişi yakalandı. Depoda 205 litre sıvı metamfetamin, 62 litre asetik anhidrit ve 75 litre ara kimyasal maddeler ele geçirildi.

ADANA'da polisin, metamfetamin çoğaltımı yapıldığı tespit edilen depoya yaptığı baskında, dikenli tellerden tırmanıp, arazide kaçmaya çalışan 2'si yabancı uyruklu, 4 kişi yakalandı. Depoda, 205 litre sıvı metamfetamin ile bu uyuşturucuyu çoğaltmaya yarayan 62 litre asetik anhidrit ve 75 litre ara kimyasal maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'ndeki bir depoda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmada 4 şüphelinin, sıvı metamfetamini içerisine çeşitli kimyasallar karıştırarak çoğalttığını tespit etti. Harekete geçen narkotik polisi, tekstil malzemelerini saklamak için kiralandığı belirlenen depoya 10 ekip ve zırhlı araçlarla baskın yaptı. Polisin geldiğini gören şüpheliler M.T. (32) ve İ.K. (42) ile yabancı uyruklu R.F. (42) ve M.K. (43) koşarak, kaçmaya başladı. Deponun bahçesini çevreleyen dikenli tellerden tırmanarak boş arazide koşan şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı. Depoda arama yapan ekipler, 205 litre sıvı metamfetamin, 62 litre asetik anhidrit ve 75 litre ara kimyasal maddeler ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamaları reddedip, uyuşturucu maddeden haberlerinin olmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı