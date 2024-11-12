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Adana'da Mazot Dökülmesi Sonucu 3 Trafik Kazası Meydana Geldi

Adana'da Mazot Dökülmesi Sonucu 3 Trafik Kazası Meydana Geldi
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde mazot döküldüğü için kayganlaşan yolda motosiklet sürücüsü kaza yaparak devrildi, ancak yara almadı. Aynı yolda iki trafik kazası daha gerçekleşti. Tüm kazalar motosiklet kamerasına yansıdı.

Adana'da mazot döküldüğü için kayganlaşan yolda ilerlerken motosikleti devrilen sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Aynı yolda 2 trafik kazası daha meydana geldi. Art arda gerçekleşen 3 trafik kazası, motosiklet kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Ömer Kocaman'ın kullandığı 31 AJU 908 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yaparken, yola dökülen mazot nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kocaman, koruyucu ekipmanları sayesinde yara almadı. Bu sırada kavşağa giren belediyeye ait çöp kamyonu ile dönüş alan bir otomobil kayarak çarpıştı. Kısa süre sonra, üzerinde iki kişinin yolculuk yaptığı motosiklet kayarak devrildi. Motosikletteki kişiler de kazayı sıyrıklarla atlattı. Art arda meydana gelen 3 trafik kazası, Kocaman'ın kullandığı motosiklet kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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