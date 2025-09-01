Adana'da Masaj Salonuna Fuhuş Operasyonu

Adana'da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda, iş yeri sahibi ve 4 kadın crimada bulundu. B.F. tutuklanırken, kadınlar kurtarıldı ve fuhuş gelirine el konuldu.

ADANA'da polisin masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda, iş yeri sahibi B.F. (23) ile 4 kadın, seyyar merdivenle gizli geçitten çıkılan çatı katında yakalandı. İfadesinde, "Burası bir masaj salonu. İşletmede sadece masaj hizmeti veriliyor" diyen B.F. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştığı masaj salonuna operasyon düzenledi. Polisin geldiğini güvenlik kamerasından gören iş yeri sahibi B.F. ile beraberindeki 4 mağdur kadın, apartmanın çatı katına saklandı. Binada arama yapan ekipler, seyyar merdivenle çıkılan gizli geçitten, çatı katına ulaştı. Dışarı çıkarılan B.F. gözaltına alınırken, kadınlar ise kurtarıldı. Adreste fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 490 liraya el konuldu.

'SADECE MASAJ HİZMETİ VERİLİYOR'

Emniyete götürülen kadınlardan birinin 17 yaşında olduğu öğrenildi. Şüpheli B.F., hakkındaki suçlamaları reddettiği ifadesinde, "Burası bir masaj salonu. İşletmede sadece masaj hizmeti veriliyor" dedi. İşlemlerinin ardından 'Fuhşa aracılık veya zorlama' ve 'Fuhuş için yer ve imkan sağlama' suçlarından adliyeye sevk edilen B.F., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

