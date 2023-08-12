Adana'da Marketten Taşınabilir Disk Çalan Zanlı Tutuklandı

Adana'da bir marketten 7 bin 500 liralık taşınabilir disk çalan zanlı tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, zanlının ifadesinde, "Aldığım taşınabilir diskleri 500 TL karşılığında tanımadığım birine sattım. Zararı karşılamak istiyorum" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 30 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. Alışveriş yapmak için markete giren Ahmet K. (22), reyondan aldığı bıçakla camekan kilidini kırıp, 7 bin 500 lira değerindeki 30 taşınabilir diski çaldı. Daha sonra bıçağı yerine koyan Ahmet K., kayıplara karıştı. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlık olayını fark eden market çalışanı Gülsüm B. polise ihbarda bulundu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Yapılan aramada ise çaldığı taşınabilir diskler bulunamadı. Emniyete götürülen Ahmet K. ifadesinde, "İçinde elektronik cihazların bulunduğu cam dolabın kilidini çevirdim, açıldı. Aldığım taşınabilir diskleri 500 TL karşılığında tanımadığım birine sattım. Pişmanım, zararı karşılamak istiyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K. tutuklandı. - ADANA