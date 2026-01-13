Adana'da parfüm çalan 2 zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir marketten parfüm çalan iki zanlı gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edilen İ.T. ve S.U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Levent Mahallesi'nde A.Ş'ye ait marketten 2 parfüm çaldıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan İ.T. ve S.U'nun Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Levent Mahallesi'nde A.Ş'ye ait marketten 2 kişinin raftaki 2 parfümü çalması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti. İhbar üzerine araştırma başlatan Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlılar İ.T. ve S.U'yu iş yerinin yakınındaki caddede yürürken gözaltına almıştı.